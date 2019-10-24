Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 23 октября.

Политика



Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского на Донбассе.



Зеленский уверен, что для проведения саммита «нормандской четверки» устранены все преграды. В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят, чтобы украинская сторона предпринимала шаги для проведения этой встречи.



Комитет Верховной Рады по правам человека инициирует учреждение должности вице-премьер-министра по вопросам Крыма и Донбасса.



Права человека



Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал боевиков освободить журналистов Станислава Асеева и Олега Галазюка, удерживаемых в плену более 2 лет. Накануне стало известно, что «суд» группировки «ДНР» приговорил Асеева к 15 годам колонии.



Экономика



В период с июня 2016-го по апрель 2018 года Пенсионный фонд задолжал жителям оккупированных территорий 33,6 млрд гривен.



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