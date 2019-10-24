Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

24 октября 2019, 00:19

Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 23 октября.

Политика

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке к разведению войск у Золотого и Петровского на Донбассе.

Зеленский уверен, что для проведения саммита «нормандской четверки» устранены все преграды. В то же время, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят, чтобы украинская сторона предпринимала шаги для проведения этой встречи.

Комитет Верховной Рады по правам человека инициирует учреждение должности вице-премьер-министра по вопросам Крыма и Донбасса.

Права человека

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал боевиков освободить журналистов Станислава Асеева и Олега Галазюка, удерживаемых в плену более 2 лет. Накануне стало известно, что «суд» группировки «ДНР» приговорил Асеева к 15 годам колонии.

Экономика

В период с июня 2016-го по апрель 2018 года Пенсионный фонд задолжал жителям оккупированных территорий 33,6 млрд гривен.

Подписывайтесь на рассылку:

* обязательное поле для заполнения
 

 

ТЕМЫ

Прочее
Главное за день
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
16:35
Суд отпустил участника «ЛНР», выведенного из Луганска сотрудниками СБУ
15:46
Пушилин внезапно упрекнул «чиновников ДНР» за формальное отношение к людям
14:39
Глава комитета Рады: Невыплата пенсий в оккупации — это кража
10:13
На территории шахты в Макеевке произошел пожар
09:58
В ОБСЕ призвали освободить Асеева и Галазюка
09:11
Из-за регулярных «землетрясений» в поселке Макеевки рушатся дома
09:10
В Докучаевске обстрелами повреждены жилые квартиры
22:12
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:27
«ДНР» приговорила журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы
11:23
В «ДНР» рассказали, кто из «бюджетников» должен отработать три года после обучения
09:30
ОБСЕ рассказала о новых обстрелах на участках разведения в Золотом и Петровском
23:07
В ОБСЕ сообщили о повреждениях в Золотом-5 и сгоревшем дома в Пикузах
20:38
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
11:00
«ДНР» рассказала об отсутствии вагонов для запуска поездов в Россию
все новости
00:19
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:55
Глава комитета Рады обещает, что на следующих выборах в ОТГ проголосуют все переселенцы
20:57
В Офисе президента говорят, что не видят оснований для возврата Приватбанка Коломойскому
20:24
Омбудсмен: За менее чем 2 года пенсионерам в оккупации не выплатили 33,6 млрд гривен
18:57
Горбатюка уволили из Генпрокуратуры
17:39
Зеленский: Донбасс не станет украинским Приднестровьем
16:43
Зеленский сообщил о подготовке к разведению у Золотого и Петровского
16:35
Суд отпустил участника «ЛНР», выведенного из Луганска сотрудниками СБУ
16:18
Сотрудницу Краматорской мэрии подозревают в растрате бюджетных денег. Уже второй раз
15:46
Пушилин внезапно упрекнул «чиновников ДНР» за формальное отношение к людям
15:30
Суд рассмотрит дело Штепы через месяц. Это будет пятая попытка вынести приговор
14:58
Сивохо заявил, что пропаганда на Донбассе «работала с обеих сторон» и призвал выплачивать пенсии
14:54
Комитет Рады предлагает создать должность вице-премьера по Крыму и Донбассу
14:39
Глава комитета Рады: Невыплата пенсий в оккупации — это кража
14:24
Сивохо уходит из шоу-бизнеса из-за работы в СНБО
все новости
ВИДЕО
Мирный план Зеленского: что ждет «ДНР»? ►
20 октября, 09:25
Где работает программа «доступное жилье» для переселенцев
19 октября, 10:12
«Схемы»: Российский олигарх Дерипаска добывает в Украине сырье, которое вывозят в РФ для создания оружия
18 октября, 09:17
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция