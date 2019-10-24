Россия отправила «гумконвой» для «Л-ДНР». Предыдущий был на прошлой неделе

Автомобили 88-го конвоя МЧС России с «гуманитарной помощью» прибыли на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса.



Как сообщает сепаратистский ресурс «ЛИЦ», 16 автомобилей российских спасателей доставили в Луганск 181,5 тонны «гуманитарного груза». Утверждается, что груз состоит из продуктовых наборов для детей, медикаментов и медицинского оборудования.



По информации «РИА Новости», конвой с таким же содержимым прибыл утром в Донецк. Общий вес груза составил около 360 тонн.



Предыдущий «гуманитарный конвой» МЧС России прибыл на Донбасс на прошлой неделе — 17 октября. Тогда утверждалось, что спасатели привезли детские продуктовые наборы.

Международных наблюдателей не допускают к осмотру грузов российских «гуманитарных конвоев» на Донбассе.



Представитель США в ОБСЕ полагает, что Россия под видом гуманитарной помощи поставляет в регион военные грузы.