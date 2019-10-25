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У КПВВ «Станица Луганская» нет юридического статуса. Это создает проблемы для жителей и властей

25 октября 2019, 07:08

У КПВВ «Станица Луганская» нет юридического статуса. Это создает проблемы для жителей и властей

КПВВ «Станица Луганская» не имеет юридического статуса и балансодержателя. Об этом у себя в Facebook рассказал председатель комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма Дмитрий Лубинец после посещения этого пункта пропуска во главе парламентской делегации.

Депутат отметил, что такой факт неопределенности влечет за собой ряд задач и проблем для КПВВ, как например, обеспечение бесперебойного электроснабжения, получение дотаций и финансирования для проведения ремонтных работ, оплата коммунальных услуг и тому подобное.


При этом депутат увидел и позитивные изменения. «Недавно жители прифронтовых территорий весь путь преодолевали пешком, теперь половину — людей везут от остановки к остановке, здесь курсируют два бесплатных автобуса. Дополнительно два гольф-кара перевозят пожилых людей, людей с инвалидностью I группы, беременных женщин и женщин с детьми до трех лет. Дорогу от моста до пункта пропуска расширили, положили свежий асфальт», — отметил Лубинец.

Представители комитета также увидели ход строительных работ по восстановлению разрушенного во время боевых действий моста. «До конца ноября путепровод на оккупированную территорию должны построить», — заявил Лубинец.

Он также отметил, что за последние несколько недель пограничники на этом КПВВ наблюдают увеличение пассажиропотока в среднем на тысячу-полторы тысячи человек. В комитете выразили надежду, что открытие КПВВ «Золотое» в случае разведения сил сторонами уменьшит нагрузку на пешеходный переход в Станице Луганской. В свою очередь, это значительно бы снизило уровень социальной напряженности, подчеркнул Лубинец.

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В понедельник на Донбассе началось пятидневное выездное заседание парламентского комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции. Первую половину недели депутаты провели в Донецкой области.

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Станица Луганская КПВВ Станица Луганская
Люди
Дмитрий Лубинец
Прочее
Ситуация на КПВВ

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