Аваков заступился за «Азов» после критики в США

Министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с главой миссии США Кристиной Куиин заступился за подразделение «Азов», которое в Штатах предложили внести в список террористических организаций.



По словам министра, которые приводит пресс-служба МВД, подразделение специального назначения «Азов» является законным и входит в Национальную гвардию, а его личный состав «примерно выполняет служебно-боевые задачи по защите Родины».



Сообщения, что среди бойцов «Азова» якобы распространена нацистская идеология, глава МВД назвал «позорной информационной кампанией». Аваков подчеркнул, что это является «преднамеренной попыткой дискредитировать подразделение "Азов" и Национальную гвардию Украины, прежде всего, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире».



Министр полагает, что «Азов» «пытаются остановить» из-за его «боевой эффективности».

40 конгрессменов-демократов потребовали от Госдепартамента США внести украинский полк «Азов» в список иностранных террористических организаций.



В «Азове» назвали обращение американских конгрессменов «информационной атакой».