«Азов» отреагировал на планы США внести его в список террористических организаций

В полку «Азов» назвали намерение признать его террористической организацией в США «информационной атакой». Об этом говорится в заявлении полка, обнародованном на официальном сайте.



«Руководство полка "Азов" заявляет, что данное обращение является ничем иным, как информационной атакой на Украину, ее суверенитет и государственную безопасность», - говорится в заявлении полка.



В подразделении напомнили об участии «азовцев» в боевых действиях на Донбассе, в частности в районе Светлодарской дуги от начала 2019 года до сентября.



«Полк "Азов", как официальная структура Национальной гвардии, подчиняется Министерству внутренних дел Украины и Генеральному штабу, и мы считаем, что приравнивая "Азов" к террористам, 40 членов Палаты представителей США приравняли к террористам все другие украинские подразделения, которые защищали Украину на фронте», - утверждают в полку.



В подразделе также отметили, что считают причину, которая стала толчком к появлению подобных обращений в США, «полной ерундой».



«Никаких доказательств причастности подразделения "Азов" к террористическим актам в Новой Зеландии никогда не было в природе, и является банальной ложью и клеветой», — добавили в «Азове».

40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк «Азов» и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.