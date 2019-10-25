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Кучма назвал неприемлемым содержание «формулы Штайнмайера»

25 октября 2019, 17:22

Кучма назвал неприемлемым содержание «формулы Штайнмайера»

Второй президент, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает неприемлемым вариант «формулы Штайнмайера», на которую согласился Киев. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Кучма подчеркнул, что без вывода вооружения, разоружения боевиков и получения контроля над границей выборы на Донбассе невозможны.

«Формула Штайнмайера, которая должна рассматриваться на уровне Верховной Рады и так далее, это не капитуляция, это также путь, мы должны обсуждать, если есть предложения. И мы не должны отвергать все, что нам предлагают подумать над этим, но принимать или не принимать — это уже другое дело», — заявил переговорщик.

«Конечно, в том виде, в котором нам предлагают — нет», — добавил он.

Украинский парламент должен прописать и принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения «формулы Штайнмайера». Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве, «формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет.

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