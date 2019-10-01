«Никакой капитуляции». Зеленский рассказал о выборах на Донбассе и «формуле Штайнмайера»

Украинский парламент должен прописать и принять новый закон об особом статусе отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения «формулы Штайнмайера». Данную формулу сегодня согласовали на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Киеве, «формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, которого еще нет.

Согласно «формуле», местные выборы на Донбассе должны быть проведены согласно Конституции и законодательства Украины. Выборы будут признаны легитимными после публикации отчета ОБСЕ о том, что они соответствуют стандартам международной организации.

«Это означает, что никаких выборов под дулом пулеметов не будет не и может быть. Закон об особом статусе Донбасса действует до 31 декабря 2019 года. Будет прописан новый закон, который разработает парламент в тесном сотрудничестве и обсуждении с общественностью. Ни одной красной линии не будет перейдено. Не будет никакой капитуляции», - заверил Зеленский.

Президент заявил, что выборы на Донбассе не будут проводиться, пока там находятся военные.

«Мы подготовим все предохранители. Мы с вами никогда не пойдем на то, чтобы проводить выборы, если там есть военные», - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Дополняется...