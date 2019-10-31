«Даты пока нет». Кремль опроверг, что «нормандская» встреча состоится 15 ноября

Кремль опроверг сообщения о проведении саммита «нормандской четверки» 15 ноября и встречу президента России Владимира Путина в рамках этого формата с украинским коллегой Владимиром Зеленским.



«Это не так, даты пока нет», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».



Ранее о том, что встреча в «нормандском формате» может состояться 15 ноября написала в своем Telegram-канале журналистка Соня Кошкина.

В «нормандский формат» по урегулированию ситуации в Украине входят лидеры Германии, Франции, Украины и России.



Сегодня президент Владимир Зеленский выразил уверенность в скором проведении «нормандского» саммита после разведения сил у Петровского. По его словам, главным результатом встречи могут стать «договоренности о прекращении войны».