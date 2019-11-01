Премьер предложил поверить в перспективу быстрого экономического роста Украины

Премьер-министр Алексей Гончарук призвал жителей Украины «просто поверить», что экономика страны через несколько лет имеет перспективу вырасти на 40%.



«Все вообще начинается с мечты. Я хочу сказать людям: просто поверьте», — сказал Гончарук в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».



По его словам, такой показатель, в частности, удастся достичь благодаря инвестициям. Премьер напомнил о проведенном на днях инвестиционном форуме в Мариуполе. «Меморандумы со Всемирным банком и ЕБРР — это уже очень много, они не подписываются под пустыми словами. Уже в ноябре мы поедем в Брюссель подписывать первое соглашение на 300 миллионов долларов», — отметил Гончарук.



Глава Кабмина добавил, что «мы должны побороть коррупцию и вернуть доверие к нашему государству. Мы убеждены, что мы с этим справимся. Мы намерены много работать. Я хочу сказать людям: просто поверьте. К власти в Украине пришло новое поколение, и оно мыслит совершенно иначе», — подчеркнул он.

После вступления в должность премьер-министра в сентября Алексей Гончарук заявил о реалистичности роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение следующих пяти лет.