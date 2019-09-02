Гончарук ждет роста ВВП Украины на 40% за 5 лет. Программу работы Кабмина будет писать IT-инструмент

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает реалистичным рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 40% в течение следующих пяти лет.



«Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины за следующие пять лет выросла на, минимум, 40%. У нас уже есть команда в Министерстве экономического развития, которая готова над этим работать», — сказал он в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским.



По прогнозам премьера, это приведет к появлению 1 миллиона новых рабочих мест.



Также Гончарук анонсировал написание интерактивной программы работы правительства на следующие пять лет.



«Особенность этой программы в том, что мы попробуем написать ее с помощью IT-инструмента. Наша амбиция — чтобы это была первая программа украинского правительства, написанная не на бумаге, а с помощью компьютерной программы. Чтобы ее потом можно было измерять по показателям, чтобы общество могло контролировать, какой прогресс мы достигаем в реализации этой программы», — сказал премьер.