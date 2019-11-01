Украина ожидает пересмотра даты разведения у Петровского из-за обстрелов

Украинская сторона ожидает, что дата разведения войск в районе Петровского Донецкой области будет пересмотрена из-за того, что были зафиксированы обстрелы. Об этом сообщил министр обороны Андрей Загороднюк.



«Действительно обстрелы были, поэтому мы ожидаем пересмотра даты», — отметил он во время брифинга в Кабмине.



Загороднюк уточнил, что последний обстрел на участке разведения у Петровского был зафиксирован 30 октября. Министр также напомнил, что разведение сторон начинается после семидневного режима прекращения огня.

Вчера президент Владимир Зеленский допустил, что разведение сил у Петровского состоится 4 ноября. Также о готовности к этой дате заявила группировка «ДНР».