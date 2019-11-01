Глава МИД: Следующий обмен будет как с Россией, так и с ОРДЛО

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что готовящийся обмен удерживаемыми лицами будет включать как передачу людей в Россию, так и на временно неподконтрольные территории Донбасса.



«В отличие от предыдущего этапа, этот этап включает разные группы людей, и обмен будет происходить в разные стороны: есть в Российскую Федерацию, есть на временно оккупированные территории», — сказал он во время брифинга в Киеве.



Глава МИД отказался называть конкретные фамилии людей, которых могут обменять.



«Дайте нам немного времени, чтобы составить и согласовать списки. Потому что каждое сказанное слово может оставить кого-то за решеткой», — добавил Пристайко.



Отвечая на уточняющий вопрос, просит ли Россия выдать «харьковских террористов» (подозреваемые в организации взрыва 22 февраля 2015 года, который прогремел во время проукраинского шествия в Харькове), министр сказал, что их он в списке не видел.



Ранее Пристайко рассказал, что сейчас изучаются дела возможных кандидатов на обмен.



