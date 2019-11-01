Суд снова перенес заседание по делу экс-главы «ЦИК ДНР»

Шевченковский районный суд Киева перенес на 17 декабря заседание в деле бывшего главы «Центризбиркома» группировки «ДНР» Романа Лягина, которого обвиняют в создании террористической организации. Об этом сообщает корреспондент «Новостей Донбасса».



В предыдущий раз, 3 сентября, суд перенес заседание на 1 ноября по просьбе адвоката Лягина. Сторона защиты настаивала, что не успела ознакомиться с материалами дела.

О задержании Романа Лягина стало известно 14 июня этого года. Весной 2014 года он организовал сепаратистский «референдум» в качестве главы «ЦИК ДНР».



В результате противостояния 5 апреля 2016 года он был уволен «в связи с деятельностью, несовместимой с должностью председателя ЦИК ДНР». Тогда также появилась информация, что Лягин был подвергнут физическому насилию и пыткам.



После своей «отставки» Лягин вынужденно покинул Донецк, но в соцсетях продолжал критиковать руководителей группировки «ДНР».