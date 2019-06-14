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ГПУ и СБУ задержали экс-главу «ЦИК ДНР»

14 июня 2019, 13:40

ГПУ и СБУ задержали экс-главу «ЦИК ДНР»

Сотрудники Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины задержали экс-главу «ЦИК ДНР» Романа Лягина, который организовал в мае 2014 года «референдум». Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко на странице в Facebook.

«ГПУ и СБУ задержали руководителя "Центральной избирательной комиссии ДНР", который в мае 2014 года организовывал и проводил так называемый "референдум ДНР". Гражданину Лягину инкриминируется государственная измена», - написал Луценко.

В марте 2019 года в СБУ опровергли информацию о том, что бывший глава «ЦИК ДНР» Лягин сдался по программе украинской спецслужбы «Тебя ждут дома»

В СБУ также напомнили, что дело по заочному обвинению Лягина в государственной измене рассматривается в суде.

Лягин был уволен с должности главы «ЦИК ДНР» в апреле 2016 года по причине, как заявляли в группировке, халатного отношения и невыгодных связей.

Как писал сепаратистский сайт Novorosinform, за несколько дней до увольнения Лягину угрожал член незаконного движения «Донецкая республика» Андрей Крамар. Ссылаясь на посты в соцсети Facebook на личной странице Лягина, Крамар настоятельно рекомендовал ему не высказываться так жестко в адрес «ДНР» и удалить ранее опубликованные заметки.

В мае 2017 года Лягин заявлял об участии помощника президента России Владислава Суркова в руководстве кадровой политикой в структурах «ДНР/ЛНР».

В мае 2014 года Лягин организовывал проведение «референдума» о самостоятельности отдельных районов Донетчины под руководством боевиков «ДНР».

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Референдум СБУ
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