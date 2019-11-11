В Петровском, у которого проходит разведение, живут около 20 человек

В селе Петровское, в районе которого проходит разведение сил и средств, живут около 20 человек. Об этом сообщает сепаратистский телеканал «Юнион».



Прифронтовой населенный пункт находится под контролем группировки «ДНР».



Местный житель Иван Иванович рассказал, что вернулся из Подмосковья, где живет его сын, полмесяца назад.

Мужчина рассказал, что в селе нет магазина. Чтобы достать продукты местные жители сообща отправляют машину.



Иван Иванович отметил, что у жителей Петровского закрыты окна, а в темное время суток они не включают свет, опасаясь обстрелов.

Разведение войск на участке у сел Петровское и Богдановка началось 9 ноября. Украинские военные и группировка «ДНР» должны перенести свои позиции на этом участке на километр вглубь. На разведение сторонам дается три дня, далее должно последовать разминирование местности и демонтаж фортификационных сооружений.