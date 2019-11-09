Разведение войск у Петровского началось

Украинская сторона в полдень выпустила белую ракету в знак готовности к разведению сил и средств на участке у Петровского и Богдановки в Донецкой области. Об этом сообщает корреспондент "Новостей Донбасса" с места событий.



Представители группировки «ДНР» также выпустили белую ракету, предает «СЦКК при ДНР» и сепаратистские СМИ.



Запуск ракет сторонами подтвердили наблюдатели ОБСЕ.



В 12:15 украинская сторона и «ДНР» выпустили зеленые ракеты. Разведение сил и средств началось.



Стороны начинают отвод военной техники и вооруженных людей за пределы участка разведения, на который, согласно плану-графику Трехсторонней контактной группы, отводится три дня.



Разведение должно зеркально происходить на расстояние 1 километра от линии разграничения.



В зону разведения не попадает ни один из поселков, которые окружают квадрат, из которого выводят войска. Таким образом, Богдановка остается под контролем украинских властей, а Петровское — под контролем «ДНР».

Разведение сил и средств сторон конфликта уже произошло на двух участках: в Станице Луганской и в районе города Золотое Луганской области.



Разведение на трех участка — одно из условий проведения саммита «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия).