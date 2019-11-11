В Кремле заявили, что дата встречи «нормандской четверки» пока не определена

Дата встречи лидеров «нормандской четверки» пока не определена, нужно дождаться завершения разведения сил на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«Давайте дождемся все-таки завершения [разведения сил]», — сказал он в ответ на вопрос о дате встречи лидеров Украины, России, Германии и Франции. «Даты по-прежнему нет», — добавил Песков.

9 ноября началось разведение войск на третьем участке у сел Петровское и Богдановка в Донецкой новости. Украинские военные и группировка «ДНР» должны перенести свои позиции на этом участке на километр вглубь. На разведение сторонам дается три дня.



Разведение уже произошло на двух участках: в Станице Луганской и в районе города Золотое Луганской области.



Разведение на трех участка — одно из условий проведения саммита «нормандской четверки».