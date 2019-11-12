Полиция расследует расистские выкрики болельщиков «Динамо» во время матча c «Шахтером»

Полиция открыла криминальное производство по факту правонарушения во время футбольного матча на стадионе «Металлист» 10 ноября в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Харьковской области.



Инцидент произошел во время футбольного матча между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо». По информации полиции, около 20 болельщиков столичного клуба «выкрикивали непристойные лозунги» в адрес игроков соперника.



Уголовное производство открыто по части 1 статьи 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас материалы производства направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса относительно возможного изменения подследственности.

На 75-й минуте матча арбитр на три минуты увел команды с поля из-за проявления расизма со стороны фанатов «Динамо» к бразильским игрокам «Шахтера». В ответ полузащитник «горняков» Тайсон показал болельщикам киевского клуба средний палец, за что был удален с поля. Матч завершился победой «Шахтера» со счетом 1:0.



На следующий день Тайсон заявил, что «никогда не станет молчать после такого бесчеловечного и подлого поступка». В его поддержку выступили многие бразильские футболисты, в том числе нападающий французского ПСЖ Неймар.



«Шахтер» призвал остановить расизм на стадионах Украины. «Динамо» в своем заявлении заявило, что следует дождаться выводов следствия и заранее не обвинять болельщиков в расизсме.