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Арбитр остановил матч «Шахтер» — «Динамо» из-за расизма столичных фанатов

10 ноября 2019, 18:33

Арбитр остановил матч «Шахтер» — «Динамо» из-за расизма столичных фанатов

Матч Украинской премьер-лиги между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо» был остановлен из-за проявления расизма со стороны болельщиков столичной команды. Арбитр Николай Балакин на три минуты увел команды в подтрибунное помещение стадиона «Металлист» в Харькове. Встречу транслировал телеканал «Футбол 1».


Инцидент произошел примерно на 75-й минуте. Фанаты «Динамо» начали кричать расистские слова в адрес бразильских игроков «Шахтера». В ответ полузащитник «горняков» Тайсон показал им средний палец. Позже он расплакался. Игроки «Динамо»принялись успокаивать своих болельщиков. После этого арбитр увел команды. 

Через три минуты игра была возобновлена. Тайсон был удален арбитром с поля за свой жест. Диктор стадиона предупредил болельщиков «Динамо», что если проявление расизма повторится, то игра будет прекращена досрочно.

Это было второй инцидент с расизмом со стороны столичных фанатов в этом матче.

Матч завершился победой «Шахтера» со счетом 1:0.

ТЕМЫ

Организации
Динамо Шахтер
Прочее
Расизм

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