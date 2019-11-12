Пристайко: Встреча Зеленского и Путина в Казахстане маловероятна

Нурсултан Назарбаев действительно предлагал помощь Владимиру Зеленскому в организации переговоров с Владимиром Путиным, но это было предложение без конкретики. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в комментарии ВВС.
Он пояснил, что сам был на встрече Назарбаева с Зеленским в Японии, где это как раз обсуждался. Речь шла об общей предложение бывшего лидера Казахастана помочь организовать такую встречу.
По его утверждению, предложение Назарбаева имела чисто дипломатический характер.
Министр напомнил, что ранее Казахстан уже предлагал вместо Минска проводить переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе в себя. Но с логистической точки зрения это сложнее чем Минск – «надо еще 5:00 лететь».
«Никто никого не хочет обижать, но мы довольны тем, что мы имеем - переговорную позицию в Минске. Она удобна для всех. Я не думаю, что встреча может быть в Астане [Нур-Султан]. Скорее всего или в Берлине, или в Париже», - сказал министр.
Отвечая на вопрос, реальная встреча Зеленского и Путина тет-а-тет вне нормандским форматом, глава МИД сказал: «Я так же, как и вы, сегодня утром услышал, что такая встреча возможна».
По его словам, для обсуждения должно быть подтверждение от российской стороны.
«Тогда мы будем принимать решение. Но мы остаемся в нормандском формате. Мы не просто уважаем то, что было сделано, но и, давайте не забывать, Франция и Германия являются теми силами, которые позволяют нам вести переговоры с немножко другой позиции, чем, когда мы говорим тет-а-тет», - подытожил он.
Во вторник Нурсултан Назарбаев предложил президентам России и Украины встретиться в Казахстане.