В ближайшее время дата «нормандского» саммита станет известной, ожидет глава МИД

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что даты встречи лидеров «нормандского формата« по-прежнему нет, однако выразил надежду, что в ближайшее время она будет определена. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Надеюсь, что в ближайшее время мы будем знать дату. Некоторые возможные даты уже обсуждаются», — сказал он на совместной пресс-конференции с австрийским коллегой Александром Шалленбергом.



Пристайко уточнил, что у него есть уверенность, что до конца года такая встреча точно пройдет.



Вчера в Кремле заявили о позитивной динамике в подготовке к проведению саммита «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия).

11 ноября, завершилось разведение сил и средств сторон на третьем пилотном участке Богдановка-Петровское в Донецкой области.



Разведение уже произошло на двух участках: в Станице Луганской и в районе города Золотое Луганской области.



Разведение на трех участка — одно из условий проведения саммита «нормандской четверки». Вторым условием называлось согласование «формулы Штайнмайера», которое произошло 1 октября.