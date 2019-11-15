В Киеве и Львове прошли акции в поддержку Асеева и других удерживаемых в оккупации журналистов

Источник: Андрей Дихтяренко/Facebook

Ко Дню заключённого писателя во Киеве и Львове прошли акции в поддержку журналиста Станислава Асеева и других представителей медиа, удерживаемых в плену боевиков «ДНР/ЛНР» и аннексированном Крыму.



В Киеве акция #FreeAseyev прошла в креативном пространстве «Изоляция».



В своем выступлении перед собравшимися журналист «Радио Свободы» Виталий Портников отметил, что Асеева посадили в тюрьму по политическим мотивам и без права на справедливый суд.



«Наших коллег преследуют. Их бросают в тюрьму, им угрожают во многих бывших советских республиках. Во всех странах, где журналисты "Радио Свободы" были репрессированы и подвергались пыткам. Их судил легальный суд, у них были адвокаты, на их процессы могли приехать иностранные правозащитники... В конце концов всех освобождали... Станислава засудило правительство, которого не существует, банда, объявившая себя правительством», — заявил журналист.

Источник: Андрей Дихтяренко/Facebook

Во Львове в поддержку Асеева и других журналистов и блогеров, незаконно удерживаемых в оккупации, собрались около пятнадцати человек. Возле Ратуши они установили пустые стулья, символизирующие отсутствие авторов.



«Сейчас во Львове не так часто поднимаются темы политзаключённых, тем более тех, что сейчас удерживаются в Донецке. Тем более после того, как освободили Олега Сенцова, Владимира Балуха и других, с первых страниц газет начали исчезать имена», — рассказала организатор Львовской акции, общественная активистка Анастасия Бакулина.



Участники акций в Киеве и Львове прочитали по отрывку из книги Асеева «В изоляции. Очерки о Донбассе».

День заключенного писателя или День пустых стульев отмечается ежегодно 15 ноября с конца 1980-х годов по инициативе Международного ПЕН-клуба.

В октябре стало известно, что еще в августе «суд» при группировке «ДНР» приговорил журналиста Станислава Асеева к 15 годам лишения свободы по обвинению в «шпионаже и призывах к экстремистской деятельности». Асеев публиковался в украинских изданиях под псевдонимом Станислав Васин. Он удерживается в плену «ДНР» по разной информации с мая-июня 2017 года.