«ДНР» приговорила журналиста Асеева к 15 годам тюрьмы

Находящийся в плену группировки «ДНР» донецкий журналист Станислав Асеев был приговорен «апелляционной палатой Верховного суда ДНР» к 15 годам лишения свободы за «шпионаж и призывы к экстремистской деятельности». Об этом сегодня сообщила «генпрокуратура ДНР».



Отмечается, что «судебное решение» было вынесено еще в августе.



Подчеркивается, что «следствием» было установлено, что с марта 2015 года по май 2017-го Асеев якобы вел визуальную разведку мест дислокации подразделений «Народной милиции ДНР» и по интернету передавал полученные сведения представителям СБУ.



Кроме того, «ДНР» обвинила Асеева в том, что «под видом осуществления журналистской деятельности» он «вербовал в социальных сетях проукраински настроенных пользователей для сбора и передачи сведений военного и иного характера».

Станислав Асеев работал в неподконтрольном украинским властям Донецке под псевдонимом Васин. В 2017 году он был задержан группировкой «ДНР» удерживается боевиками.



17 августа 2018 года на телеканале «Россия 24» вышел сюжет под названием «Украинский журналист-шпион», в котором Асеев якобы признался в сотрудничестве с украинской разведкой.



Украинские и международные медиаорганизации возмутились показом в эфире российского канала интервью с Асеевым. Они высказали сомнения в правдивости признания журналиста и подозревают, что он сделал это под давлением.



Президент Владимир Зеленский надеется, что Асеев, как и другие украинцы, будут возвращены в рамках обмена, который готовит Трехсторонняя контактная группа по урегулированию на Донбассе.