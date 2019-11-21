Посольство США приветствует открытие моста в Станице Луганской

Посольство США в Украине поприветствовало восстановление пешеходного моста в Станице Луганской.



«Мы приветствуем открытие моста в Станице Луганской и отдаем должное президенту Зеленскому и его команде за их усилия по поддержке людей, проживающих на востоке Украины, в условиях российской агрессии», — говорится в сообщении посольства в Twitter.

Ежедневно пункт пропуска в Станице Луганской пересекают около 12 тысяч человек. На данный момент это единственный КПВВ в Луганской области.



Мост в Станице Луганской был разрушен в результате боевых действий в 2015 году, его восстановление началось только в этом году после разведения сил и средств на данном участке. Мост соединял подконтрольную с неподконтрольной властям территорию.



Восстановление моста является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии соприкосновения.



Ремонт моста обещали завершить к 27 ноября, но справились на неделю раньше.