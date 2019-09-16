Восстановленный мост в Станице Луганской хотят открыть к концу ноября

Фото: Офис президента Украины

Согласно графику строительных работ на разрушенном мосту в Станице Луганской, к 11 октября этого года планируется установить временную (обходную) переправу, а к 27 ноября — открыть основной мост. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.



Отмечается, что сейчас продолжается асфальтирование дороги от моста в направлении контрольно-пропускного пункта въезда-выезда.



«Утром в воскресенье, 15 сентября, в места, где проводит работы ООО "Укртрансмист", прибыли два грузовых автомобиля со щебнем. По состоянию на 11:00 заасфальтированы почти 300 метров из 750-ти правой стороны дороги в направлении моста. Также утром завершено асфальтирование левой части дороги», — говорится в сообщении.



Кроме того, продолжают работу пиротехники. К 12:00 воскресенья сотрудники ГСЧС обследовали часть территории прилегающей лесопосадки в направлении моста, были обнаружены 32 опасных предмета. Всего разминировано 1,25 гектара грунтовой дороги в лес, более гектара технологической дороги, 1,37 гектара с правой стороны и 1,35 гектара с левой стороны вдоль дороги и более 2 гектаров участка местности у моста в радиусе 125 метров.

2 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о начале строительства моста в Станице Луганской взамен разрушенного.



В конце июня у Станицы Луганской состоялось разведение вооруженных сил и средств, о котором стороны договаривались с осени 2016 года.



Восстановление моста через реку Северский Донец в районе Станицы Луганской является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии соприкосновения.