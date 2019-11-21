Украина вошли в первую пятерку наиболее заминированных стран

В течение 2018 года в Украине от наземных мин и взрывных устройств погибло или получило ранения 325 человек. Об этом свидетельствуют данные доклада международной неправительственной организации Handicap International, передает Deutsche Welle.



На первом месте списка — Афганистан, где было зафиксировано 2234 жертв разрывов мин и взрывных устройств. Далее следуют Сирия, Йемен и Мьянма.



В докладе отмечается, что количество жертв в результате взрывов мин и взрывных устройств уже четвертый год подряд остается крайне высокой, несмотря на действие Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.



Больше ухудшают статистику погибших и раненых именно «вооруженные конфликты и масштабное насилие» в Украине, Ливии, Афганистане, Йемене, Сирии, Нигерии и Мьянме и ряде других стран, отмечают в Handicap International.



В докладе отмечается, что по приблизительным подсчетам в Украине площадь заминированных территорий семь тысяч квадратных километров. Однако настоящий показатель может отличаться от этих оценок.



Ситуацию с разминированием осложняет тот факт, что некоторые части украинской территории остаются недоступными для правительственных сил и украинской власти, отмечается в докладе.

По данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, по состоянию на июнь 2019 года, с начала военных действий на на Донбассе от взрывов мин погибло 977 гражданских, еще 1528 человек получили ранения различной степени тяжести.



В ООН подсчитали, что с 2014 года более 1000 человек подорвались на минах и других взрывных устройствах на Донбассе (по состоянию на ноябрь 2019 года).