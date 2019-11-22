Украина и «ДНР» начали демонтаж укреплений у Петровского

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Украинская сторона в четсверг начала демонтаж фортификационных сооружений на участке раведения у Петровского и Богдановки. Как сообщает Госсслужба по чрезвычайным ситуациям, осуществлен полный демонтаж двух блиндажей.



Пиротехниками во время сопровождения этих инженерных работ было изъято и уничтожено три взрывоопасных предмета.



О начале демонтажа укреплений на участке разведения сегодня сообщили и в группировке «ДНР», передает ДАН. Отмечается, что при условии зеркальности действий сторон конфликта процесс завершится 4 декабря.

Зеркальное разведение войск в районе сел Петровское и Богдановка началось в полдень 9 ноября и по факту завершилось 11 ноября.



20 ноября ОБСЕ получила сообщения об окончании разминирования от обеих сторон.