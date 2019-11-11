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Посол Франции: Условия для «нормандской» встречи выполнены, но даты пока нет

11 ноября 2019, 14:52

Посол Франции: Условия для «нормандской» встречи выполнены, но даты пока нет

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что даты встречи лидеров «нормандского формата» все еще нет, несмотря на выполнение Киевом необходимых условий.

«Сейчас разведение сил уже осуществлено, оно было проведено на выходных. Оба условия [для встречи нормандской четверки»] были выполнены, так что мы ожидаем проведения саммита. Пока нет подтверждения дат. Мы все еще работаем над тем, чтобы провести такую встречу в конце ноября», — сказал посол агентству «Интерфакс-Украина».

Говоря о возможном визите президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину, Понсен отметил, что посольство пока не ведет подготовку такого визита.

«Пока слишком рано говорить об этом. Мы хотим двигаться шаг за шагом. Сейчас все наши усилия направлены на саммит. Президент Макрон был приглашен и хотел бы побывать в Украине, но на данный момент мы не ведем работу над повесткой дня визита или датами», — сказал дипломат.

Ранее об отсутсвии даты встречи лидеров «нормандского формата» заявили в Кремле.

9 ноября началось разведение войск на третьем участке у сел Петровское и Богдановка в Донецкой новости. Украинские военные и группировка «ДНР» должны перенести свои позиции на этом участке на километр вглубь. На разведение сторонам дается три дня.

Разведение уже произошло на двух участках: в Станице Луганской и в районе города Золотое Луганской области.

Разведение на трех участка — одно из условий проведения саммита «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия).

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