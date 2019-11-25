Пушилин забрал недвижимость у донецкого экс-регионала

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин наложил санкции на бывшего депутата Верховной Рады от Партии регионов Игоря Гуменюка. Соответствующий «указ» был опубликован сегодня.



Отмечается, что в отношении Гуменюка «применена специальная персональная санкция в виде перевода имущества, принадлежащего ему на праве частной собственности, в государственную собственность».



Согласно бумаге, «премьер-министру ДНР» Александру Ананченко необходимо обеспечить принятие в «государственную собственность» объекта недвижимого имущества, принадлежащего Гуменюку, согласно приложению к настоящему «указу», и закрепить это имущество на праве оперативного управления за «администрацией главы ДНР».



При этом самого приложения к указу» в публичном доступе нет.

Игорь Гуменюк владеет активами в угольной сфере. Также у него есть бизнес-интересы в сфере недвижимости. Вместе с партнерами Василием Микулиным и Ириной Фридман основал компанию «Инвестиции и развитие», которая до начала вооруженного конфликта была крупнейшим рантье Донецка. В Украине ей принадлежат несколько торговых и офисных центра, а также донецкая гостиница «Виктория», доля в отеле «Rixos Прикарпатье» в Трускавце.



Основной их донецкий актив — ТРЦ «Донецк-Сити» — был захвачен группировкой «ДНР».



Донецкий угольный трейдер Сергей Кузяра рассказывал «Новостям Донбасса», что «ДНР» также захватила офисное здание компании Гуменюка.