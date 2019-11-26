Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что бизнесмен Игорь Коломойский не может диктовать украинской власти направление внешней политики.



«Господин Коломойский не является президентом Украины, он является гражданином, а большинство граждан Украина выбрали европейскую интеграцию и курс на Евросоюз. Именно народ Украины выбирает, куда нам пойти», — отметил Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.



Так он ответил на просьбу журналиста высказать отношение к высказываниям Коломойского о том, что Украине стоит вернуться к сближению с Россией.



Украинский лидер подчеркнул, что с Россией «у нас очень сложная ситуация». «Мы начали диалог, который продолжится на "нормандской" встрече четырех лидеров», — добавил Зеленский.

Игорь Коломойский в интервью The New York Times выступил за восстановление отношений между Украиной и Россией.



После этого в Офисе президента заявили, что Коломойский не является представителем власти и команды президента Владимира Зеленского и не уполномочен говорить от имени государства.