Коломойский выступил за улучшение отношений с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский в интервью The New York Times высказался за прекращение вооруженного конфликта на Донбассе и восстановление отношений между Украиной и Россией.



«Они в любом случае сильнее. Мы должны улучшить наши отношения», — сказал он, касаясь конфликта с РФ.



По его словам, люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. «А Вы [США] заставляете нас воевать и даже не даете нам денег на это», — подчеркнул олигарх.



По словам Коломойского, США просто используют Украины, чтобы попытаться ослабить своего геополитического соперника — Россию. Соединенные Штаты хотят, чтобы Украина вела «войну против России до последнего украинца», добавил он.



Коломойский подчеркнул, что у него нет особой любви к России, упомянув Голодомор 1930-х годов как одну из трагедий, постигших Украину из-за ее связей с Москвой.



При этом он считает, что со временем травма, нанесенная сознанию украинцев конфликтом на Донбассе, будет преодолена. «Пройдет пять — десять лет, и кровь будет забыта», — сказал олигарх.



«В 2014 году я показал, что не хочу быть с Россией... Я объективно описываю то, что вижу и куда все движется», — добавил он.



Коломойский полагает, что деньги России могут заменить кредиты от Международного валютного фонда, который настаивает на антикоррупционных реформах, раздражающих укоренившиеся бизнес-интересы в Украине.



«Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они с удовольствием дали бы их нам сегодня. <...> Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги», — подчеркнул он.



Бизнесмен заявил, что если бы он был президентом Украины, то начал расследование, которого добивался президент США Дональд Трамп. На вопрос, не поставит ли Украину под удар, если на президентских выборах в следующем году победит демократ, Коломойский ответил: «Если они будут умничать с нами, мы пойдем к России».



«Российские танки будут размещены возле Кракова и Варшавы. Ваше НАТО будет мочить свои штаны и покупать памперсы», — добавил олигарх.



Летом Коломойский заявил, что готов вкладывать деньги в восстановление Донбасса после того, как регион покинет российская армия.