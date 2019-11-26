«ДНР» собирается превратить дом экс-регионала в «посольство»

Группировка «ДНР» планирует превратить «национализрованный» дом бизнесмена и бывшего народного депутата от Партии регионов Игоря Гуменюка в «посольство». Об этом заявил «депутат ДНР» Владислав Бердичевский.



«По нашей информации, дом, принадлежавший ранее Гуменюку, уже в ближайшем будущем станет официальным посольством одной из дружественных республик», — написал он во «ВКонтакте».

Вчера вышел «указ» главы группировки «ДНР» Дениса Пушилина о «национализации» имущества, которое принадлежит Игорю Гуменюку. Речь идет об объекте недвижимости, однако не было указано о каком именно.



По факту группировке «ДНР» уже давно подконтрольны донецкие бизнес-активы Гуменюка.