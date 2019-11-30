В Apple отреагировала на ситуацию с «российским» Крымом

Американская корпорация Apple начала проводить анализ политики определения спорных территорий на фоне ситуации с обозначением Крыма в приложении «Погода». Пресс-секретарь компании Труди Мюллер сообщила Reuters, что за этим могут последовать изменения в политике Apple.



«Мы рассматриваем международное право, а также соответствующие законы США и других стран, перед тем как принять решение по обозначению территорий в Maps, и вносим изменения, если этого требует закон», - сказала она.



По ее словам, сейчас сотрудники компании работают над подробным изучением того, как будут обозначаться спорные границы в приложениях Apple.



«По итогам этого мы можем внести изменения», - заключила она.

Ранее стало известно, что в приложении «Погода» компании Apple аннексированный полуостров выдается за российскую территорию в Москве, в то время как на материковой части Украины Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни РФ.



Министр иностранных дел Вадим Пристайко посоветовал компании не выносить свою деятельность за рамки сферы технологий и развлечений.