Apple начала показывать Крым «российским»

Аннексированный Крым отображается как территория России в приложении «Погода» на айфонах. Как пишет «Крым.Реалии», аннексированный полуостров выдается за российскую территорию в Москве, в то время как на материковой части Украины Севастополь, Симферополь, Керчь и другие города не отображаются ни частью Украины, ни РФ.



Председатель комитета Госдумы России по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев 27 ноября заявил, что «Apple полностью устранила претензии Госдумы по указанию Крыма в своих сервисах». Об этом он сообщил после встречи с представителем компании в России Дарьей Ермолиной.



«Они полностью привели [свои сервисы] в соответствие с российским законодательством. Ошибка в отображении крымских городов в приложении "Погода" устранена», — цитирует депутата российское агентство ТАСС.



Официальных комментариев американской компании по этому поводу пока нет.



В мае этого года Apple не отображала территориальную принадлежность городов Крыма в своих приложениях, как с материковой Украины, так и с полуострова.