Россия выдала аккредитацию первому вузу под контролем «ЛНР»

Подконтрольный группировке «ЛНР» Луганский государственный медицинский университет имени святителя Луки получил российскую аккредитацию на 5 лет. Об этом сообщается на сайте Российской федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.



Университет сможет выдавать дипломы российского образца по специальностям стоматология, педиатрия, лечебное дело и фармация.



Это первый вуз, находящийся на неподконтрольной украинской власти территории Луганской области, получивший аккредитацию. В «ЛНР» отмечали, что вместе с ним осенью документы для аккредитации в России подали еще две организации — Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко и Луганский национальный университет имени Владимира Даля.



Ранее российскую аккредитацию получили несколько вузов под контролем группировки «ДНР».

После начала вооруженного конфликта на Донбассе многие вузы были эвакуированы на подконтрольную Украине территорию. Украинские власти разработали программы поступления для абитуриентов из оккупации.