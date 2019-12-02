Пушилин предложил сделать украинский язык необязательным в школах при «ДНР»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин предложил лишить украинский язык статуса государственного на подконтрольной боевикам территории.



Как сообщает пресс-служба «парламента», Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 «конституции ДНР», определив статус русского языка как «единственного государственного в республике». Такое предложение объясняется «интенсивным интеграционным процессом ДНР с Российской Федерацией».



Также Пушилин внес на рассмотрение «законопроект», предполагающий изменения в так называемом законе «Об образовании». Бумагой, в частности, предлагается сохранение нормы об обязательном изучении русского языка при этом украинский, как и языки других народов, которые живут в регионе, будет преподаваться «с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации».



В «ДНР» подчеркнули, что местные жители могут продолжать использовать украинский язык в частном общении.

В ноябре сотрудница «министерства информации ДНР» распространила сообщение, что «ДНР» готовится исключить украинский язык из обязательной школьной программы. Однако в «минобразования ДНР» это опровергли, ссылаясь на то, что украинский является государственным языком согласно «конституции ДНР».



После 2014 года количество уроков украинского языка и литературы в школах под контролем «ДНР» были сокращены. Также существует нехватка учебников по украинскому языку.



Кроме этого, группировка переобучала учителей украинского языка в педагогов русского.



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