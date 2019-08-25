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В Донецке рассказали о нехватке учебников по украинскому языку

25 августа 2019, 15:12

В Донецке рассказали о нехватке учебников по украинскому языку

В школах на неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области существует нехватка учебников по украинскому языку. Об этом заявили в «министерстве образования» при группировке «ДНР», передает сепаратистский телеканал «Оплот».

Кроме того, также не хватает учебников по литературному краеведению, истории и географии Донбасса. В общем, речь идет о предметах, которые не изучаются в России, потому что остальные учебники поставляются из РФ.

Комментируя нехватку учебников, «замминистра образования ДНР» Андрей Удовенко заявил, что их можно будет получить в электронном виде. «Может быть, мы не сможем все отпечатать, но в электронном виде все эти учебники, программы, стандарты выкладываются теперь на сайте "Института дополнительного педагогического образования"», — сказал он.

После 2014 года количество уроков украинского языка и литературы в школах под контролем «ДНР» были сокращены.

Ученики с неподконтрольной территории Донбасса могут воспользоваться экстернатом или дистанционной формой обучения, чтобы получить украинский аттестат.

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Места
Донецк
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