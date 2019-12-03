Зверобой повторно вызовут на допрос

Государственное бюро расследований повторно вызовет на допрос волонтера Марусю Зверобой в рамках расследования об угрозе убийством в адрес президента Владимира Зеленского. 2 декабря Зверобой пришла в здание ГБР, но не появилась у следователя, куда ее вызывали для дачи показаний.



«Она была в здании Государственного бюро расследований, но на допрос следователя не пришла ... Она была вызвана для проведения следственных действий», — отметила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова в комментарии «Громадському».



Она добавила, что на допрос подозреваемую вызовут повторно. Когда именно — не уточнила.

Фигуранткой в данном деле также является народный депутат от «Евросолидарности» София Федина.



Дело квалифицировано по статье «угроза убийством в отношении президента Украины» (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины). Она предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.



Зеленский во время общения с добровольцами в Золотом Луганской области говорил на повышенных тонах. После этого нардеп от фракции «Европейская солидарность» Федина разместила в соцсетях видеоролик со следующими высказываниями:



«Ты там чаще езди, там тебя взорвут, кто-нибудь там тебя подорвет», — сказала Зверобой.



«Там случайно может взорваться граната, там бывают обстрелы», — добавила Федина.