В Киеве заявили об отсутствии «прорывных идей» в проекте коммюнике «нормандской» встречи

Проект итогового документа по результатам встречи в «нормандском формате» 9 декабря в Париже не содержит «прорывных идей». Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в Дмитрий Кулеба в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.



«Сейчас коммюнике является очень дипломатическим. Я вам откровенно скажу, что этот документ не содержит каких-то супер прорывных идей», — сказал Кулеба, добавив, что «все будет зависеть от результатов переговоров».



Он объяснил, что такой документ готовится заранее, чтобы «было мясо, которое можно будет потом дополнить».



Также Кулеба отметил, что коммюнике является политическим документом. «Не будет идти речь о любых юридических обязательствах, которые возьмет на себя украинское государство в лице президента», — подчеркнул вице-премьер.

9 декабря «нормандская четверка» (Украина, РФ, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.



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