Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Кремле назвали неуместными разговоры о возможных решениях «нормандской четверки»

04 декабря 2019, 14:44

В Кремле назвали неуместными разговоры о возможных решениях «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместными и преждевременными разговоры о возможных решениях саммита «нормандской четверки», который состоится 9 декабря в Париже.

«Любые разговоры сейчас относительно того, что сделают главы государств в Париже в следующий понедельник нам кажутся преждевременными и неуместными, — приводит слова Пескова ТАСС.

Он добавил, что была проделана определенная подготовительная работа и сейчас нужно дождаться встречи «нормандской четверка» в Париже. «И только потом будет ясно к какому решению они придут», — резюмировал Песков.

Накануне глава МИД Вдаим Пристайко раскрыл содержание проекта коммюнике, который предполагается опубликовать после «нормандской» встречи. Он отметил, что документ закрепляет достигнутое и будет «очень осторожным».

9 декабря лидеры «нормандской четверки» (Украина, РФ, Франция, Германия) соберутся на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.

ТЕГИ

Прочее
Россия-Украина Нормандский формат

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:40
«ДНР» задолжала зарплату железнодорожникам
12:28
В «ДНР» признали проблему задержек на блокпостах
11:03
В Донецке могут закрыть «академию», которую создали при Захарченко
10:00
КПВВ «Гнутово» 5 декабря работать не будет
09:30
Участнику «народной милиции ЛНР» заочно сообщено о подозрении
23:10
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
22:41
ОБСЕ видела противотанковую гранату на дороге, где люди пересекают линию соприкосновения
14:12
СБУ объявила в розыск Цемаха
13:59
Автомобиль наблюдателей ОБСЕ перевернулся в Макеевке
11:42
В «ДНР» назвали число ВИЧ-положительных людей
22:56
ОБСЕ видела неразорвавшийся снаряд РСЗО «Ураган» в поселке на Луганщине
22:28
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:58
Секретарь СНБО: Сюжеты о якобы планах по выселению Донбасса — неслучайный фейк
12:09
Пушилин предложил сделать украинский язык необязательным в школах при «ДНР»
09:40
Россия выдала аккредитацию первому вузу под контролем «ЛНР»
все новости
18:30
В СБУ заявили о блокировке «ботофермы», которая рассылала сообщений о «минировании»
17:44
Путин назвал неприемлемой цену за транзит газа через Украину
17:38
Порошенко, Тимошенко и Вакарчук зовут на Майдан перед «нормандским» саммитом
17:17
Украина в Женеве призвала отслеживать ситуацию с биобезопасностью на неподконтрольных территориях
17:06
Суд отпустил мариупольца, рассказавшего о вербовке ФСБ РФ
16:05
«Газпром»: Киев требует высокую цену за транзит газа в ЕС
15:39
ОПЗЖ заявили об обыске в офисе Медведчука. В СБУ отрицают
15:06
Отец убитого в Киеве мальчика назвал несколько фамилий для «детектора лжи»
14:44
В Кремле назвали неуместными разговоры о возможных решениях «нормандской четверки»
14:22
Бизнесмен Соболев отрицает спонсирование «ДНР»
14:14
Швеция призвала РФ выполнить свои обязательства для мира на Донбассе
13:40
«ДНР» задолжала зарплату железнодорожникам
13:32
Рада запретила импорт электроэнергии из России
13:22
В ООН призвали расследовать факты мародерства военными на Донбассе
12:56
Зеленский рассчитывает на «большой обмен» пленными до конца года
все новости
ВИДЕО
Продюсер Юрий Бардаш дал первое за 6 лет интервью. Вот что он сказал о родном Донбассе
03 декабря, 20:10
Как могут повлиять Facebook, YouTube на местные выборы на Донбассе
02 декабря, 18:10
Украина хочет стать «страной в смартфоне». Вот как это получилось у Эстонии ►
02 декабря, 16:36
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция