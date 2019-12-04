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Отец убитого в Киеве мальчика назвал несколько фамилий для «детектора лжи»

04 декабря 2019, 15:06

Отец убитого в Киеве мальчика назвал несколько фамилий для «детектора лжи»

Депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев, на которого 1 декабря совершили покушение, назвал фамилии людей, которых, на его взгляд, нужно «посадить на детектор лжи».

Во время общения с журналистами он пригласил на полиграф экс-депутата от «Блока Петра Порошенко» Александра Грановского, судей Артура Емельянова и Виктора Татькова, юристов Руслана Браславского и Павла Малика, мариупольского бизнесмена Николая Будыку, донецкую бизнесвумен Евгению Бурун и бывшего бойца «Азова» Михаила Иванюка. Еще одну фамилию Соболев отказался называть, отметив, что оставляет это «на потом».

При этом он добавил, что не готов их обвинять, так как не является следователем или судьей. По словам Соболева, это «приглашение пройти детектор лжи», которое покажет, «чисты» они или нет. Также он сказал, что «не имеет претензий к этим людям, пока».

Также Соболев опроверг, что спонсировал группировку «ДНР».

Вечером 1 декабря в центре Киева был обстрелян внедорожник Range Rover, за рулем которого находился депутат Киевского облсовета от «БПП «Солидарность» и владелец столичного ресторана «Марио» Вячеслав Соболев. В результате стрельбы погиб его трехлетний сын, который находился в салоне машины.

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