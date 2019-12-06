Зеленский о местных выборах на Донбассе: «У нас другой план по поводу границы»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет провести местные выборы на всей территории Донбасса, том числе и неподконтрольной, одновременно со всей Украиной осенью 2020 года.



«Само ощущение того, что мы - одна страна и там - наши люди должно, начинаться даже с этого момента. Выборы местные проводятся одновременно по законам Украины на всей территории Украины. Да это наша идея», - сказал Зеленский в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

На уточняющий вопрос журналиста, значит ли это, что Зеленский хочет изменить последовательность выполнения Минских соглашений, согласно которым контроль над границей Украине возвращается после выборов на Донбассе, глава государства сказал, что до встречи «нормандской четверки» не может ничего детализировать.



«Я точно буду говорить о границе. Я скажу честно: у нас другой план по поводу границы, каким образом она передается и каким образом Украина контролирует границу с Россией», - сказал Зеленский.

На вопрос Шустера об участии членов незаконных вооруженных формирований в политических процессах на Донбассе, Зеленский отметил:



«Если у нас действительно будет безопасность на той территории, если мы увидим, что выводятся войска, если у нас появится действительно возможность провести там выборы, мы будем говорить об амнистии людей, чьи руки не в крови».