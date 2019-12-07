СНБО утвердил один из сценариев реинтеграции Донбасса

Совет национальной безопасности и обороны утвердил один из пяти сценариев реинтеграции неподконтрольной части Донбасса. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии журналистам по итогу заседания.



«Сегодня на заседании СНБО был принят один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь как основной на данное время», — сообщил Данилов.



Закрытое заседание СНБО проходило под председательствованием президента Владимира Зеленского накануне встречи в «нормандском формате».

Ранее в Офисе президента сообщили, что на совещании у президента Владимира Зеленского по подготовке к нормандскому саммиту утверждены пять сценариев реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса.



Саммит лидеров «нормандского формата» (Украина, РФ, Франция, Германия) состоится 9 декабря в Париже.