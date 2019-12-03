Офис президента: Утверждены пять сценариев реинтеграции неподконтрольного Донбасса

На совещании у президента Владимира Зеленского по подготовке к нормандскому саммиту утверждены пять сценариев реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.



«На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей глава Украинского государства дал поручение главнокомандующему Вооруженных сил Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения Операции объединенных сил», - говорится в сообщении.



Согласно информации, Зеленский четко очертил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами.



Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия.



«Решено, что перед встречей в «нормандской формате» состоится заседание СНБО под председательством президента Украины Владимира Зеленского», - говорится в сообщении.