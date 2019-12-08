У Зеленского обнародовали его график на «нормандском» саммите в Париже

Президент Владимир Зеленский перед началом саммита «нормандской четверки» 9 декабря в Париже проведет встречу с лидерами Франции и Германии. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на график украинского лидера, который предоставил Офис президента.



Зеленский прибудет в Елисейский дворец в 14:55 по местному времени (15:55 по Киеву). В 15:05 запланирована встреча президента Украины с французским коллегой Эммануэлем Макроном, а в 15:30 — с канцлером Германии Ангелой Меркель.



В графике, предоставленном ОП, нет встречи с президентом России Владимиром Путиным, но в Кремле ранее сообщали о намерении российского лидера провести короткую беседу с Зеленским. Сам Зеленский в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» в пятницу подтвердил, что проведет двустороннюю встречу с российским лидером в Париже.



Официально личную встречу с Путиным анонсировала только немецкая сторона.



В 16:00 должна начаться встреча лидеров стран-участниц «нормандского формата», а на 18:45 запланирована встреча с представителями СМИ. Также согласовано проведение совместной пресс-конференции четырех лидеров.

9 декабря «нормандская четверка» (Украина, Россия, Франция, Германия) соберется на высшем уровне впервые с 2016 года, чтобы обсудить дальнейшее урегулирование конфликта на Донбассе.