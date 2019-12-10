Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 10 декабря.

Политика

По итогу саммита «нормандской четверки» президент Владимир Зеленский заявил о невозможности федерализации Украины, изменении вектора развития страны и уступок по территориям.



Стороны конфликта в Донбассе до конца года обменяются порядка 300 удерживаемыми лицами, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.



Зеленский заявил, что 72 человека до конца года могут вернуться домой в результате обмена.



Посольство США в Украине, комментируя итоги саммита в «нормандском формате», призвало Россию «уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира».



В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2569 о продлении срока действия закона об «особом статусе» Донбасса сроком на 1 год.



Президент РФ Владимир Путин связал вопрос возврата Киеву контроля над всем участком границы на Донбассе с принятием в Украине закона об амнистии участников «ДНР/ЛНР».



В Кремле не исключают, что переселенцы из Донбасса, которые выехали на подконтрольные Киеву территории, смогут участвовать в работе Трехсторонней контактной группы при условии согласования этого со всеми сторонами.



Представители группировок «ДНР» и «ЛНР» обратились к Госдуме России с предложением создать рабочую группу, которая бы помогла разобраться, что мешает «взаимодействию Донбасса с РФ».



Права человека



«ДНР» приговорила жителя Донецка к пяти годам лишения свободы по обвинению в участии в «террористическом сообществе».



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