Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 10 декабря.
Политика
По итогу саммита «нормандской четверки» президент Владимир Зеленский заявил о невозможности федерализации Украины, изменении вектора развития страны и уступок по территориям.
Стороны конфликта в Донбассе до конца года обменяются порядка 300 удерживаемыми лицами, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Зеленский заявил, что 72 человека до конца года могут вернуться домой в результате обмена.
Посольство США в Украине, комментируя итоги саммита в «нормандском формате», призвало Россию «уважать свои обязательства, прекратить любую агрессию и использовать эту возможность для мира».
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2569 о продлении срока действия закона об «особом статусе» Донбасса сроком на 1 год.
Президент РФ Владимир Путин связал вопрос возврата Киеву контроля над всем участком границы на Донбассе с принятием в Украине закона об амнистии участников «ДНР/ЛНР».
В Кремле не исключают, что переселенцы из Донбасса, которые выехали на подконтрольные Киеву территории, смогут участвовать в работе Трехсторонней контактной группы при условии согласования этого со всеми сторонами.
Представители группировок «ДНР» и «ЛНР» обратились к Госдуме России с предложением создать рабочую группу, которая бы помогла разобраться, что мешает «взаимодействию Донбасса с РФ».
Права человека
«ДНР» приговорила жителя Донецка к пяти годам лишения свободы по обвинению в участии в «террористическом сообществе».
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