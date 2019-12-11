Нардеп Богданец госпитализирован после драки со «свободовцами»

Народный депутат от фракции «Слуга народа» Андрей Богданец госпитализирован из-за драки с бывшими нардепами от ВО «Свобода» после заседания комитета Рады по вопросам агрополитики. Об этом сообщила замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.



«Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице», — написала она в Facebook.



Как отметила нардеп, фракция не допустит давления на депутатов, в том числе — с применением силы.



«Мы никому не позволим в неполитический и непарламентский способ влиять на работу представителей народа Украины», — заявила она.



Сегодня после заседания аграрного комитета Рады, на котором рассматривались поправки к закону о рынке сельхозземель, произошла драка между Богданцом и «свободовцами», которые требовали снять законопроект с рассмотрения.

