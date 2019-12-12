У Зеленского отказались называть дату обмена пленными на Донбассе

Украинская сторона не может называть дату готовящегося обмена пленными на Донбассе. Об этом заявил депутат Верховной Рады от фракции «Слуги народа» Даниил Гетманцев.



«Мы не можем сейчас называть любые даты. Предыдущие обмены, которые были организованы президентом, до последнего момента не разглашались. Это очень важно, этот вопрос не должен привлекать к себе внимание, чтобы не сорвать процесс», — сказал он в кулуарах парламента.



Также депутат отказался назвать число возможных участников обмена.

Лидеры стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ) 9 декабря договорились в Париже о содействии обмену сторонами конфликта всех удерживаемых лиц до Нового года.



Президент Владимир Зеленский надеется, что до конца года 72 украинца вернутся домой в рамках обмена.



В группировке «ДНР заявили, что готовы на обмен удерживаемыми лицами по формуле «88 на 53».



Трехсторонняя контактная группа в Минске 18 декабря обсудит вопрос обмена пленных в свете решений встречи «нормандской четверки» в Париже.