ООН: Свобода мнений в Донецке и Луганске сильно ограничена

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека указывает на ограничение свободы мнений на подконтрольных боевикам территориях Донбасса. Об этом говорится в докладе УВКПЧ за 16 августа — 15 ноября.



Сообщается, что представители ООН не встретили ни один критический медиа-контент, который бы противоречил политическим взглядам, поддерживаемым группировками «ДНР/ЛНР».



«Социальные медиа выступают единственной платформой для публичного выражения мыслей, а это указывает на то, что свобода мнений и их выражения сильно ограничена», — говорится в докладе.

Ранее глава «ДНР» Денис Пушилин признал, что подконтрольные группировке СМИ не отображают «реальной обстановки». По его словам, сейчас группировка не нуждается в «четко выстроенной информационной составляющей».