Пушилин признал, что СМИ «ДНР» не показывают «реальную обстановку»

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин признал, что подконтрольные «ДНР» СМИ не показывали «реальную обстановку» в предыдущие годы. Об этом он сказал во время встречи с молодежью в Донецке, фрагменты которой показал сепаратистский телеканал «Первый республиканский».



Он призвал присутствующих задавать «не какие-то дежурные вопросы», потому что «этого хватает». «Мы перестраиваем сейчас и средства массовой информации, потому что тот этап, когда это было жизненно необходимо — четко выстроенная информационная составляющая — он сейчас не нужен», — подчеркнул Пушилин.



«Мы по нашим телеканалам, в наших СМИ хотим видеть реальную обстановку. Только без паники, а с понимаем следующих шагов», — добавил он.



По словам Пушилина, на подконтрольной «ДНР» территории «есть сложности по массе направлений». «Мы это знаем, мы не считаем это правильным. На это имеется ряд субъективных и объективных причин, но нам нужно понимать, что с этим делать», — подчеркнул он.

После начала вооруженного конфликта в 2014 году боевики группировок «ДНР» и «ЛНР» захватили местные СМИ. Сигнал украинских телеканалов был отключен, а новостные сайты заблокированы.



Доступ украинских и зарубежных СМИ на эти территории ограничен, а журналисты, деятельность которых не согласована с «Л-ДНР», преследуются.